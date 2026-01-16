Москвичей предупредили об ожидаемых вечером 16 января пробках в 8 баллов

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Москвичей и гостей столицы просят не использовать личный транспорт для поездок по городу и по возможности пересесть на общественный транспорт в связи с возможными локальными ограничениями движения. Ожидается, что пробки достигнут 8 баллов из 10 возможных, об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В связи с возможными локальными ограничениями движения в ЦАО, ЗАО и ЮЗАО для передвижений по городу рекомендуем сегодня воспользоваться метро. Поездки на авто отмените или отложите на более позднее время - после 20:00. В вечерний разъезд ожидаем до восьми баллов", - говорится в сообщении.

Ожидаются затруднения на внешней стороне Садового кольца в районе улицы Валовая, на ТТК в районе улицы Сущевский Вал в оба направления, на Ленинградском шоссе по направлению в область.

Тем, кто не сможет отказаться от поездок на личных машинах, напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения и быть особенно аккуратными вблизи пешеходных переходов.