"Страна": все вузы и техникумы Киева переводят на удаленку

В городской военной администрации не сообщили, как долго будет действовать мера

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Все высшие учебные заведения, а также заведения профтехобразования Киева переводят на дистанционное обучение. Об этом сообщило издание "Страна" со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

Как долго будет действовать эта мера, не сообщается.

Ранее кабмин Украины из-за существенного ухудшения погодных условий и снижения температуры поручил центральным органам исполнительной власти, областным и Киевской городской военным администрациям решить вопрос о приостановке образовательного процесса в очном формате. Кроме того, обладминистрациям рекомендовали рассмотреть вопрос перевода работы предприятий, учреждений и организаций на дистанционный режим с учетом ситуации в каждом регионе.

Блэкаут в Киеве продолжается уже четвертые сутки подряд. 9 января мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что на тот момент половина многоквартирных домов осталась без отопления.