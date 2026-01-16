Балицкий оценил сроки восстановления Гуляйполя

По мнению губернатора Запорожской области, работы займут от полугода до года

Гуляйполе © Минобороны России

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 16 января. /ТАСС/. Основные работы по восстановлению коммунальной инфраструктуры в освобожденном российскими войсками Гуляйполе в Запорожской области займут до одного года. Об этом журналистам рассказал губернатор области Евгений Балицкий после торжественной встречи российских членов экипажа МКС-73 Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого в Звездном городке.

"Повреждения, к сожалению, достаточно большие, но в основном повреждения канализации - то, что будет из строений. Это то, что самое такое сложное. <...> Учитывая, что город не очень большой по сравнению с Запорожьем, Мелитополем, мы рассчитываем на то, что мы сможем основные работы выполнить в течение полугода-года ориентировочно", - сказал Балицкий.