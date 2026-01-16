В Кировской области создадут базу для лечения диких животных

Проект получил поддержку Фонда президентских грантов

КИРОВ, 16 января. /ТАСС/. Базу для стационарного лечения пострадавших диких животных создадут в Кировской области на средства Фонда президентских грантов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Два экологических проекта из Кировской области получили поддержку Фонда президентских грантов. По словам министра охраны окружающей среды Тимура Абашева, в рамках проекта "Центр совместного спасения диких животных" в центре реабилитации животных "Большое гнездо" будет создана современная база для стационарного лечения пострадавших диких животных с полным обеспечением ветеринарным оборудованием, медикаментами и расходными материалами", - говорится в сообщении.

Команда центра спасает диких животных, попавших в беду. Специалисты проводят лечение, выкармливание, реабилитацию животных и возвращают их в природу. На средства гранта в центре также расширят вольерный комплекс для финальной стадии восстановления зверей перед возвращением в природную среду обитания.

Второй проект автономной некоммерческой организации "Вятское Отечество" - "Волонтеры малых рек" направлен на экологическое просвещение волонтеров и школьников Вятскополянского района через лекции, практические занятия и акции по очистке берегов малых рек. Завершением реализации проекта по охране рек станет двухдневный экологический слет на реке Люге для молодых активистов-экологов.