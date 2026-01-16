В Чебоксарах завершили основные ремонтные работы после атаки БПЛА

Полагающиеся компенсации гражданам уже поступают, отметил глава города Станислав Трофимов

Редакция сайта ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 16 января. /ТАСС/. Основной этап ремонтно-восстановительных работ в многоквартирных домах, пострадавших в декабре в Чебоксарах в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, завершены. Об этом написал в своем Telegram-канале глава города Станислав Трофимов.

"Основные восстановительные работы в поврежденных домах завершены. <...> Полагающиеся компенсации гражданам уже поступают", - сообщил Трофимов по итогам расширенного приема граждан с участием представителей прокуратуры и органов власти.

По его словам, больше времени потребуется для назначения и выплаты компенсаций владельцам поврежденных автомобилей. Было отмечено, что причиной стали "юридические тонкости, связанные с оформлением документации". Глава города заверил, что данный вопрос остается "на особом контроле" у профильных структур.

9 декабря 2025 года была совершена одна из самых масштабных атак БПЛА на Чебоксары. По данным властей, пострадали 14 человек, повреждено 15 зданий, в том числе 10 жилых домов. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации, предварительно оценив ущерб в сумму более 20 млн рублей.

11 декабря были установлены размеры компенсации: пострадавшим в зависимости от степени тяжести выплачивают от 313 500 до 627 000 рублей, при частичной и полной утрате имущества - 78 375 и 156 750 рублей на человека соответственно. Также утвержден размер выплат при повреждении транспортных средств. Кроме того, 300 тыс. рублей предусмотрено для юрлиц и предпринимателей, чье имущество пострадало после атаки БПЛА.