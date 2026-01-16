В Железноводске впервые проведут фестиваль холодного оружия в 2026 году

Мероприятие состоится на площади Ferrum

ПЯТИГОРСК, 16 января. /ТАСС/. Фестиваль холодного оружия впервые проведут в Железноводске в мае 2026 года. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил глава города-курорта Железноводска Евгений Бакулин.

"Новинка этого года - в мае мы хотим провести фестиваль холодного оружия. Он состоится на площади Ferrum, приедет не только один из крупнейших производителей холодного оружия, но и его конкуренты. Планируем выставку оружия, также будет мастер-класс по изготовлению ножей, который покажут кузнецы, сталевары расскажут о том, как они варят сталь, чтобы нож был хороший. Пригласим разных звезд и одного из лучших метателей холодного оружия, который проведет свой мастер-класс", - сказал он.

Бакулин также отметил, что в Железноводске впервые может пройти гастрономический фестиваль.

"Мы сейчас ведем переговоры, чтобы провести масштабный гастрономический фестиваль в Железноводске с производителями пищевой продукции Ставропольского края. Я думаю, что откликнется не только Ставрополье, но и соседние территории. Фестиваль будет тематический и пройдет в формате карнавала в курортном парке, на озере и на площади Ferrum. Получили концепцию, подсчитываем бюджет, смотрим даты проведения и скоро анонсируем это мероприятие", - рассказал глава города-курорта.

По его словам, в городе также пройдут традиционные мероприятия. "Проведем открытие курортного сезона и историческую реконструкцию "Курортный роман". А так как этот год связан с единством нашего народа, покажем черкесские, кабардинские, дагестанские, казачьи свадьбы. Состоится "День рождения казачьего Деда Мороза" и "Забег невест". В этом году мы хотим сделать также "Забег женихов", которые должны будут пробежать с букетом невесты, чтобы он не рассыпался, и за это будет отдельное вознаграждение", - отметил спикер.

Бакулин также рассказал, что в августе состоится кинофестиваль Ferrum. "Пройдет юбилейный кинофестиваль Ferrum, планируем его открытие 26 августа. В этом году проведем конкурс среди разных фильмов, голосование будет народным и состоится в курортном парке. Сейчас мы собираем самые интересные моменты, которые можем сделать, будет много сюрпризов для КМВ и Ставропольского края, и людей будет еще больше, чем в прошлом году", - поделился глава Железноводска.