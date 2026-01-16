Доставку багажа пассажирам "Аэрофлота" и "России" рейсов 9 и 10 января завершили

В аэропорту Шереметьево сообщили, что 100% мест багажа доставлено пассажирам, которые оформили заявки и оставили свои полетные данные для обратной связи

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января./ТАСС/. Адресная доставка багажа пассажирам, прибывшим рейсами авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия" 9 и 10 января, завершена. Об этом сообщили в аэропорту Шереметьево.

"Аэропорт Шереметьево совместно с авиакомпаниями "Аэрофлот" и "Россия" завершили работу по организации адресной доставки. По состоянию на 16 января 100% мест багажа доставлено пассажирам, которые оформили заявки и оставили свои полетные данные для обратной связи", - говорится в сообщении.

Как сообщалось 9 января, Ространснадзор начал проведение мониторинга в связи с задержками выдачи багажа в аэропорту Шереметьево. Предварительно причиной сбоев в работе системы выдачи багажа стали экстремальные погодные условия.