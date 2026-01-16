В Московском кластере видеоигр пройдет кибертурнир по "Миру танков"

Призовой фонд составит 5 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Финал первого открытого городского кибертурнира "Кибергерои Москвы" по российской игре "Мир танков" состоится 21 февраля в Московском кластере видеоигр и анимации в Сколково, сообщили ТАСС в пресс-службе Агентства креативных индустрий Москвы (АКИ).

"Московский кластер видеоигр и анимации впервые откроет двери для масштабного киберспортивного события - турнира "Кибергерои Москвы" по игре "Мир танков" с очными матчами и обширной программой для зрителей <...>. Участников ждет многоэтапный формат с онлайн-отборами и офлайн-финалом, а зрителей - возможность увидеть решающие матчи вживую и очно посоревноваться с известными стримерами в любимой игре. Призовой фонд составит 5 млн рублей", - рассказали в пресс-службе.

Турнир проводится в несколько этапов. С 31 января по 1 февраля в онлайне пройдут отборочные соревнования - участники смогут зарегистрироваться на официальном сайте турнира. По итогам отборов две сильнейшие команды выступят в финальном поединке 21 февраля на сцене Московского кластера видеоигр. Финал пройдет в трансляции с профессиональным комментаторским сопровождением и прямыми видеопоказами на большом экране.

Гостей мероприятия ждет лаундж-зона для удобного просмотра, автограф-сессии с известными киберспортсменами и комментаторами, фотозона, розыгрыши призов, а также возможность очно посоревноваться с профессиональными игроками в любимую игру. Отдельный блок мероприятия посвящен геймдеву: пройдут лекции о создании видеоигр и карьере в киберспорте, а также тестирования новых игр российских разработчиков-резидентов кластера.

"Киберспорт занимает позицию одного из ведущих видов соревнований в мире - аудитория киберспортивных соревнований вдвое превышает зрительскую аудиторию "Формулы-1" и уступает только Олимпийским играм и Чемпионату мира по футболу. В России дисциплина активно развивается: согласно нашему исследованию, каждый пятый геймер в возрасте 14-35 лет интересуется киберспортом и хотел бы стать киберспортсменом. Одна из наших задач - способствовать популяризации киберспорта, проводить масштабные киберспортивные турниры по российским играм - таким как "Мир танков", - цитирует пресс-служба руководителя АКИ Гюльнару Агамову.

Турнир организован АКИ при столичном департаменте культуры. Мероприятие проводится поддержке Федерации киберспорта города Москвы. Московский кластер видеоигр и анимации - первая очередь Креативного кластера Сколково. Это экосистема полного цикла разработки видеоигрового и анимационного контента.