ООН: голод грозит 13 млн детей в странах Западной и Центральной Африки

Критическими для этих регионов станут летние месяцы 2026 года, когда голод будет угрожать 55 млн человек, отметила Всемирная продовольственная программа организации

Редакция сайта ТАСС

© Muhammed Emin Canik/ Anadolu via Reuters Connect

ПРЕТОРИЯ, 16 января. /ТАСС/. Более чем 13 млн детей в возрасте до пяти лет, находящимся в странах Западной и Центральной Африки, грозит в 2026 году голод, что частично вызвано сокращением финансирования международных программ помощи голодающим на континенте. С таким прогнозом выступила Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) в докладе, опубликованном на ее официальном портале.

Согласно ее оценкам, критическими для этих регионов станут летние месяцы 2026 года, когда голод будет угрожать 55 млн человек. В этот период запасы прошлого урожая истощатся, а новый еще не будет собран.

Никогда за последние десятилетия не было столь значительного числа людей в Западной и Центральной Африки, которым бы грозил голод. Наиболее тревожная ситуация складывается в четырех странах: Камерун, Нигер, Нигерия и Чад.

В условия надвигающегося на Африку массового голода ВПП призвала международное сообщество немедленно выделить средства для предотвращения гибели людей от нехватки продовольствия.