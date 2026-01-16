В Москве наградили победителей конкурса "Россия - страна традиционных ценностей"

Конкурс собрал более 15 тыс. участников из всех регионов страны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Церемония награждения победителей и призеров конкурса "Россия - страна традиционных ценностей" прошла в Национальном центре "Россия" в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Хочу поблагодарить наставников: родителей и учителей. Вы, как ангелы-хранители, стоите за каждым участником конкурса. Именно благодаря вам дети создали свои шедевры. Спасибо вам большое. Также, я хочу сказать спасибо всем, кто с нами, потому что только вместе мы можем строить наше счастливое будущее", - сказала президент АНО "Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи", организатор конкурса Екатерина Аверкиева.

Конкурс собрал более 15 тыс. участников из всех регионов страны, представивших на рассмотрение 4 310 творческих работ.

В специальной номинации от Роспатриотцентра "Лучшая работа о патриотизме" победителем стал Михаил Батрак, в номинации "Лучшая работа о достоинстве" от Всероссийского детско-юношеского патриотического общественно-государственного движения "Юнармия" выиграли Кирилл Лозовой и Артем Войцик. Победительницей специальной номинации "Лучшая работа о крепкой семье" от Национального центра "Россия" стала Софья Зиновьева.

О конкурсе

Всероссийский конкурс "Россия - страна традиционных ценностей" проводит АНО "Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи" при поддержке Роспатриотцентра, Московского педагогического государственного университета, Национальной родительской ассоциации и других партнеров.

Конкурс проводится с целью формирования в российской детской и молодежной среде понимания традиционных российских духовно-нравственных ценностей в качестве основы патриотического воспитания подрастающего поколения, укрепления единства многонационального народа России и формирования общероссийской гражданской идентичности.

ТАСС - генеральный информационный партнер, "НЬЮМ ТАСС" - информационный партнер.