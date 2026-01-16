Умер сооснователь Ginza Project Вадим Лапин
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Сооснователь Ginza Project Вадим Лапин умер на 63-м году жизни, сообщили в пресс-службе компании.
В сообщении говорится о том, что компания Ginza Project "с прискорбием сообщает о кончине своего основателя". "Для Ginza Project это большая утрата", - отметили в пресс-службе. Компания выразила глубокие соболезнования близким, семье и всем, "кто знал и работал с Вадимом Валентиновичем".
Как сообщили в компании, Вадим Лапин на протяжении длительного времени боролся с онкологическим заболеванием.
Отмечается, что теперь управление компанией переходит к сыну Вадима - Марку Лапину.
Ginza Project продолжит работу, "сохраняя стратегический курс и ценности", которые были заложены ее основателем, сообщили в компании.
Информация о дате и времени прощания будет сообщена дополнительно.