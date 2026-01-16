В ФПА рассказали о помощи столкнувшимся с попытками вербовки подросткам

Палата запустила соответствующий сервис помощи "Адвокатская тайна"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Федеральная палата адвокатов РФ запустила сервис помощи подросткам "Адвокатская тайна", на который могут обратиться несовершеннолетние, столкнувшиеся с попытками завербовать их для терактов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФПА.

"В рамках образовательно-патриотического проекта ФПА РФ "Я - гражданин: Право. Ответственность. Действие" запущен сервис "Адвокатская тайна" для помощи подросткам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, например, столкнувшимся с попыткой вербовки для совершения терактов и диверсий", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в конце октября 2025 года сервис начал активную работу по оказанию юридической помощи и консультаций несовершеннолетним. Уже обработано около 60 обращений, преимущественно из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

"Зафиксированы три ситуации, где подросткам, подвергшимся шантажу и попыткам вербовки, была оказана срочная консультативная помощь. Им были даны четкие инструкции, в том числе рекомендация немедленно прекратить общение со злоумышленниками ("повесить трубку"), а также правовые алгоритмы дальнейших действий, чтобы обезопасить себя", - уточнили в пресс-службе.

Советник ФПА РФ по молодежной политике - руководитель проекта "Я - гражданин: Право. Ответственность. Действие" Александра Цветкова заявила ТАСС, что для большей эффективности и охвата крайне необходима поддержка со стороны региональных государственных органов и средств массовой информации. "Чем больше подростков будет знать о существовании этого бесплатного и безопасного канала правовой помощи, тем больше шансов предотвратить беду и защитить детей. Наша ключевая задача сейчас - донести простую инструкцию: если нужна помощь, заходи на сайт, нажимай кнопку "Адвокатская тайна" и описывай свою проблему. Мы поможем", - сказала она.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил в интервью ТАСС, что за последние три года межрегиональными следственными управлениями на транспорте привлечены к уголовной ответственности 159 несовершеннолетних, причастных к совершению диверсий и терактов на объектах транспортной инфраструктуры.