Прощание с актером Виктором Рухмановым пройдет 18 января

Панихида состоится в ЦКБ

Редакция сайта ТАСС

Виктор Рухманов © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Гражданская панихида по заслуженному артисту России и участнику Великой Отечественной войны Виктору Рухманову пройдет 18 января в ЦКБ, расположенной по адресу: Будайская улица, дом 2. Об этом сообщили в Театре сатиры, в труппе которого состоял актер.

"Прощание с заслуженным артистом России Виктором Рухмановым состоится в воскресенье, 18 января с 10:00 до 11:00 по адресу: Москва, Будайская ул. дом 2, стр. 13 (РЖД-медицина, зал номер 5)", - говорится в сообщении.

Об артисте

Творческая биография Рухманова насчитывает десятки сценических и киноролей. Среди них пан Изобретатель из "Кабачка 13 стульев", Валентин в "Маленьких комедиях большого дома", Шпекин в постановке "Ревизор", Двойкин в спектакле "Баня". Коллеги из Театра сатиры вспоминают его не только как выдающегося артиста, но и как "человека невероятной души", который смог сохранить в себе свет, доброту, чуткость и оптимизм, несмотря на тяжелые фронтовые испытания в прошлом.

"Светлая память о Викторе Рухманове навсегда останется в наших сердцах и в истории нашего театра. Выражаем искренние соболезнования родным и близким", - отметили в Театре сатиры.