В Тюменской области отменили региональный режим ЧС

Его вводили 1 мая 2025 года из-за угрозы паводка

ТЮМЕНЬ, 16 января. /ТАСС/. Губернатор Тюменской области Александр Моор отменил действие режима ЧС регионального уровня, который был введен 1 мая 2025 года из-за угрозы паводка. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.

"Александр Моор отменил режим ЧС регионального уровня в связи с паводком. В Тюменской области в полном объеме проведены все мероприятия по ликвидации последствий паводка", - говорится в сообщении.

В постановлении отмечено, что режим ЧС отменяется с 17 января 00:00 по местному времени (16 января 22:00 мск). Он действовал, чтобы правительство региона и органы местного самоуправления могли более оперативно принимать решения для борьбы с паводком и ликвидации последствий.