В турнире памяти первого президента КБР поучаствовали около 500 спортсменов

Победителей и призеров наградили кубками, медалями и грамотами

НАЛЬЧИК, 16 января. /ТАСС/. Порядка 500 спортсменов приняли участие в турнире по мини-футболу, посвященному 85-летию первого президента Кабардино-Балкарии (КБР) Валерия Кокова, который прошел в городе Баксане, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

"В Баксане завершился городской турнир среди юношей по мини-футболу, приуроченный 85-летию со дня рождения первого президента КБР Валерия Кокова. В спортивных состязаниях приняли участие школьники четырех возрастных категорий, в том числе допризывная молодежь. Всего более 480 человек", - отметили в пресс-службе.

Победителей и призеров наградили кубками, медалями и грамотами. Соревнования являются началом цикла спортивных мероприятий, которые в городском округе Баксан проведут к празднованию 85-летия со дня рождения первого президента КБР, добавили в администрации.

Валерий Коков - российский политический деятель, первый президент Кабардино-Балкарии, руководил регионом с 1992 по 2005 г. Родился 18 октября 1941 г. Скончался после продолжительной болезни в 2005 г.