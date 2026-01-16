Осужденного за стрельбу в Саратовской области лишили гражданства РФ

Решение прияли из-за совершения Рубиком Акопяном тяжкого преступления

Рубик Акопян © Екатерина Петрова/ ТАСС

САРАТОВ, 16 января. /ТАСС/. Рубик Акопян, осужденный ранее за расстрел людей в городе Марксе Саратовской области, лишен российского гражданства. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"По ходатайству следствия осужденный лишен гражданства Российской Федерации на основании Федерального закона от 28.04.2023 №138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" ввиду совершения тяжкого преступления", - говорится в сообщении.

В конце ноября 2024 года на улице Победы в Марксе злоумышленник, двигаясь на автомобиле Toyota Land Cruiser, произвел семь прицельных выстрелов из пистолета в двух мужчин в салоне "Оки". Ранее мужчины были незнакомы. Один из пострадавших умер от ран, другой был госпитализирован. Стрелявший скрылся с места преступления, но вскоре был задержан.

Как сообщала пресс-служба ГУ ФССП по региону, 10 июня 2025 года в ходе судебного заседания обвиняемый продемонстрировал пренебрежительное отношение к суду и публично в присутствии судей Саратовского областного суда унизил честь и достоинство участника разбирательства - адвоката потерпевшего. Акопян допускал в адрес юриста оскорбительные, грубые выражения с использованием нецензурной брани. В результате мужчина был удален из зала суда.

19 июня Саратовский областной суд приговорил Акопяна к 24 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве, покушении на убийство двух лиц, незаконном приобретении и хранении оружия, а также умышленном повреждении чужого имущества. 2 декабря Октябрьский районный суд Саратова признал Акопяна виновным в неуважении к суду. По совокупности преступлений ему назначили 24 года 1 месяц колонии строгого режима.