В Петербурге установят новую памятную дату в честь подвига Балтийского флота

Такое решение принято на заседании Координационного совета по делам ветеранов города

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Список памятных дат Санкт-Петербурга пополнит День прорыва кораблей Балтийского флота из Таллина в Кронштадт в августе 1941 года. Такое решение принято на заседании Координационного совета по делам ветеранов Санкт Петербурга, которое провел губернатор Александр Беглов.

"В этом году немало памятных событий. 85 лет исполняется со дня начала Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Мы отметим День Ленинградского ополчения и начала работы ладожской ледовой Дороги жизни. Считаю, что перечень памятных дат обязательно должен пополнить и День героического прорыва судов и кораблей Балтийского флота из Таллина в Кронштадт. Каждое такое событие - это важный вклад в дело сохранения памяти и патриотического воспитания молодежи", - сказал на заседании Беглов.

На заседании Координационного совета обсуждалось проведение общегородских мероприятий, посвященных 83-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 82-й годовщине полного освобождения города от фашистской блокады.

Городские учреждения культуры подготовили театральные постановки, выставочные проекты, интерактивные программы для зрителей разных возрастов. В план общегородских праздничных мероприятий вошли более 50 предложений. Одним из ключевых событий станет праздничный концерт "Ленинградская победа" 27 января в БКЗ "Октябрьский".

В Музее обороны и блокады Ленинграда 18 января откроется выставка "После Победы. Ленинград". Она посвящена реставрации архитектурных памятников Ленинграда и пригородов, восстановлению работы предприятий и городских учреждений, возвращению художественных коллекций ленинградских музеев и открытию театров. В филиале музея в Московском парке Победы завершаются работы по созданию выставки "Ленинград.1942", посвященной первой блокадной зиме, самоотверженности жителей осажденного города.

"В конце прошлого года был утвержден план январских мероприятий. Он получился насыщенным, и город готов к его выполнению. Надо также обеспечить безопасность и праздничное оформление Петербурга. И очень важно вовлекать в мероприятия молодежь, подрастающее поколение", - отметил губернатор на заседании.