Свыше 700 участников студотрядов помогли с уборкой снега в регионах

Они убрали снег на территориях образовательных организаций, тротуаров, дорог, социальных объектов и домов пожилых граждан, участников СВО и ветеранов Великой Отечественной войны

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Дадонкин/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Более 700 участников Российских студенческих отрядов (РСО) оказали помощь в регионах в расчистке дорог, жилых дворов и социальной инфраструктуры от снега. Об этом сообщили в пресс-службе РСО.

"Более 700 студентов и школьников из числа студенческих отрядов от Калининграда до Камчатки вышли на улицы городов, чтобы помочь в расчистке тротуаров, дорог, жилых дворов и социальных объектов от снега", - говорится в сообщении.

Член комитета Госдумы по охране здоровья, председатель правления РСО Юлия Дрожжина отметила, что такой большой объем снега, выпавший в регионах, требует дополнительной помощи. "В разных регионах страны участники Российских студенческих отрядов вышли помогать своим населенным пунктам после циклона. Снега выпало рекордно много, работают все необходимые службы, но такой объем требует дополнительной помощи. Ребята не остались в стороне - подключились к расчистке дворов, социальных объектов и территорий, где живут пожилые люди", - отметила она.

Студенты и школьники из Калининградской, Вологодской, Нижегородской, Московской, Омской, Саратовской областей, Республик Мордовия и Чувашия, Алтайского, Камчатского и Пермского краев, а также студенческие отряды Кубани и Кузбасса помогли убрать снег на территориях образовательных организаций, тротуаров, дорог, социальных объектов и домов пожилых граждан, участников СВО и ветеранов Великой Отечественной войны.

В сообщении уточняется, что 25 января в День студенчества в регионах России будет дан старт Всероссийской патриотической акции "Снежный десант РСО". В рамках акции школьники и студенты РСО по всей стране оказывают адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, детям войны и семьям участников специальной военной операции. Участники акции проводят профориентационные встречи со школьниками в отдаленных от региональных центров населенных пунктах, помогают в благоустройстве мемориалов и памятных мест, организуют спортивные и творческие мероприятия для местных жителей.

О студотрядах

Российские студенческие отряды - крупнейшее трудовое движение российской молодежи. В 2025 году в РСО состоят более 400 тыс. студентов и школьников из 85 регионов России, которые получили свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и внесли значимый вклад в развитие страны. Только по сервисному направлению в 2025 году бесплатную рабочую профессию получили 9 985 студентов.