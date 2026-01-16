В Железноводске в 2025 году собрали более 80 млн рублей туристического налога

Средства направят на восстановление Зеленого театра

ПЯТИГОРСК, 16 января. /ТАСС/. Более 80 млн рублей туристического налога собрали в Железноводске за три квартала 2025 года. Средства направят на восстановление Зеленого театра, сообщил глава города-курорта Железноводска Евгений Бакулин на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

"За три квартала мы собрали 83 млн рублей, налоговую информацию по четвертому кварталу нам предоставят только в феврале. <…> Средства направим на реконструкцию Зеленого театра - это площадка, которая сейчас необходима для Железноводска, и надо ее восстанавливать", - сказал Бакулин.

По его словам, более 170 тыс. человек посетили Железноводск в 2025 году по официальным данным. "Порядка 176 тысяч человек к нам приехало в места массового размещения, это официальные данные. По данным сотовых операторов, приехало порядка 400-450 тысяч человек в 2025 году, и как минимум сутки провели в Железноводске", - рассказал спикер.