Хозяйка может застраховать победившего в международном конкурсе кота

Абиссинец по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк ранее одержал победу в рейтинге Всемирной федерации кошек в 2025 году, обойдя 1,5 тыс. других котов из разных стран мира

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Хозяйка признанного самым красивым котом мира, российского абиссинца по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк, Дарья Грузинова рассказала в интервью ТАСС, что ее питомец не застрахован, но в ближайшее время она планирует это сделать.

Кот из России одержал победу в рейтинге Всемирной федерации кошек в 2025 году, обойдя 1,5 тыс. других котов из разных стран мира. Он набрал более 19,7 тыс. баллов среди почти 1,5 тыс. участников рейтинга. Победителя среди котов отбирали по балльно-рейтинговой системе. В течение года коты должны были участвовать в различных выставках, где их оценивали эксперты международного уровня из разных стран.

"Мы еще это не практиковали (страхование - прим. ТАСС), но, думаю, стоит задуматься над этим и поизучать вопрос", - сказала собеседница агентства.

Страхование кота - распространенная тенденция, и в последнее время такую услугу предлагают все чаще, пояснила Грузинова. "Я слышала об этом, сейчас это продвигают, и даже на некоторых выставках нам дарили сертификат на страхование котов", - заключила она.