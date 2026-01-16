Кавказ. РФ: цены на отдых в горах Северного Кавказа снизились на 20-30%

Набирает популярность тренд 2026 года - так называемое "ски-сафари"

Редакция сайта ТАСС

© Елена Афонина/ ТАСС

НАЛЬЧИК, 16 января. /ТАСС/. Цены на проживание и проезд на курортах Северного Кавказа снизились на 20-30% после высокого сезона. Набирает популярность ски-сафари, когда экстремалы совершают поездки, объединяя разные направления, рассказали в институте развития Кавказ. РФ.

"Вторая половина января - время, когда цены на билеты, проживание и проезд снижаются после высокого сезона на 20-30%. Основной поток туристов схлынул, на курортах меньше очередей, а вельвет держится гораздо дольше. Набирает популярность тренд 2026 года - так называемое "ски-сафари". Туроператоры предлагают туры на 7-10 дней, объединяя несколько горнолыжных курортов в одну поездку - полный пакет с трансфером, проживанием и посещением всех трех курортов Кавказ. РФ", - сообщили в институте развития.

Речь идет о курортах "Эльбрус", "Мамисон" и "Ведучи", где пик новогоднего ажиотажа уже позади. Отмечается, что на горнолыжных курортах наступило "золотое время", когда отдыхающих стало заметно меньше, а снега на трассах еще много.