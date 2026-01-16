Несколько центральных улиц Москвы временно закрыли для автомобилистов

Автомобилистов просят строить маршруты заранее

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Движение автотранспорта временно закрыто на ряде центральных улиц Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение временно закрыто на съезде с внешней стороны ТТК на Кутузовский проспект по направлению в область; на съезде с внутренней стороны ТТК на Кутузовский проспект по направлению в область; на Боровицкой площади по направлению в центр; на Кремлевской набережной в сторону Боровицкой площади", - говорится в сообщении.

Кроме того, закрыт проезд на съезде с внешней стороны Садового кольца на улицу Новый Арбат по направлению в область, на Рублёвском шоссе по направлению к Аминьевскому шоссе; на Можайском шоссе в районе дома 3/1 по направлению в центр; на съезде с Конюшковской улицы на Кутузовский проспект по направлению в область.

