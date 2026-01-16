В Белогорском районе Крыма в марте введут в эксплуатацию мусорный полигон

Также в регионе сооружается мусоросортировочный комплекс, который сможет обрабатывать 500 тыс. тонн ТКО в год

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Современный полигон для твердых коммунальных отходов (ТКО) на 600 тыс. тонн в год в Белогорском районе Крыма планируется к вводу в строй в марте 2026 года, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. Об этом шла речь в ходе рабочей поездки вице-премьера в Республику Крым.

"Строительство современного полигона ТКО в Белогорском районе реализуется в два этапа. Эксплуатация первой очереди планируется до 2031 года. Ожидается, что лицензирование объекта завершится до конца января текущего года, и уже в марте он будет введен в эксплуатацию. Его мощность составляет 600 тысяч тонн в год, что полностью обеспечит потребности Крыма в размещении ТКО", - отметили в пресс-службе.

Также в Белогорском районе сооружается мусоросортировочный комплекс, который сможет обрабатывать 500 тыс. тонн ТКО в год. Это предприятие станет производить альтернативный вид топлива из отсортированных и измельченных горючих фракций твердых бытовых и промышленных отходов.

В Сакском районе Крыма строится комплекс по переработке ТКО мощностью 200 тыс. тонн в год. Он предназначен для приема и сортировки, выборки и накопления вторичных материальных ресурсов, компостирования органической фракции - "отсева" для получения технического грунта.

Вместе Белогорский и Сакский комплексы смогут обрабатывать более 80% от всего объема твердых коммунальных отходов в Республике Крым. Доля отечественного оборудования в Белогорском комплексе составляет 80%, в Сакском - 77%.

Патрушев вместе с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым посетил полигон в Белогорском районе и комплексы в Белогорском и Сакском. Вице-премьер отметил, что до 2030 года на мероприятия национального проекта "Экологическое благополучие" в Крыму планируется выделить порядка 26 млрд рублей.