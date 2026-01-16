В Кировской области хотят создать молодежные жилищно-строительные кооперативы

Они позволят снизить риски при покупке жилья благодаря безопасной схеме финансирования с использованием эскроу-счетов

КИРОВ, 16 января. /ТАСС/. Власти Кировской области планируют создать в регионе молодежные жилищно-строительные кооперативы, которые позволят снизить риски при покупке жилья благодаря безопасной схеме финансирования с использованием эскроу-счетов. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"Министерство строительства Кировской области по поручению губернатора Александра Соколова разрабатывает новый механизм строительства жилья для молодых семей. Планируется создание жилищно-строительных кооперативов, которые позволят молодым людям приобрести жилье с минимальными рисками благодаря безопасной схеме финансирования с использованием эскроу-счетов", - говорится в сообщении.

Как пояснили в министерстве, ожидается, что такой механизм обеспечит защиту финансовых средств участников проекта и позволит снизить риски их потери при строительстве домов. Сейчас специалисты формируют основные параметры проекта: определяют категории граждан, которые смогут воспользоваться такой мерой поддержки, прорабатывают необходимые изменения в законодательство.