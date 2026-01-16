На КМВ в 2026 году намерены начать раздачу 200 участков многодетным семьям

Глава города-курорта Железноводска Евгений Бакулин отметил, что два года назад было выдано 65 участков

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

ПЯТИГОРСК, 16 января. /ТАСС/. Раздачу порядка 200 земельных участков для многодетных семей планируют начать в 2026 году в хуторе Розы Люксембург, расположенном в городском округе города-курорта Железноводска. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил глава города-курорта Железноводска Евгений Бакулин.

"Мы уже подходим к завершению проекта планировки территорий и раздачи долгожданных участков для многодетных семей. Два года назад выдали 65 участков, сейчас на подходе у нас больше 200 участков, которые мы будем реализовывать в хуторе Розы Люксембург", - сказал Бакулин.

По его словам, запланировано также комплексное развитие хутора. "Был главный вопрос в отношении подведения инженерных сетей, сейчас появился инвестор, который готов нам помочь в этом деле. Наша задача в этом году сделать так, чтобы участки многодетным семьям мы начали выдавать. В дальнейшем сформируем комплекс развития этой территории, будем закладывать детский сад и школу на этой территории", - рассказал глава города-курорта Железноводска.