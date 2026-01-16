В Херсонской области спасли замерзшего в водоеме лебедя

Обнаруживший лебедя местный житель сообщил, что птица провела в замерзающем водоеме около трех суток

© Алексей Коновалов/ Даниил Михайлов/ ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 16 января. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России при поддержке неравнодушных жителей Херсонской области спасли лебедя с поломанным крылом, замерзшего в водоеме на Арабатской стрелке. Птицу достал из прогалины спасатель в гидрокостюме, передает корреспондент ТАСС.

"Поступил вызов в МЧС, что замерз в прогалине лебедь с поломанным крылом. С помощью местных жителей и МЧС России лебедь был удачно спасен и передан местной жительнице для дальнейшего ухода и обогрева", - сказал ТАСС начальник Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Херсонской области Иван Стрюков.

Обнаруживший лебедя местный житель сообщил ТАСС, что птица провела в замерзающем водоеме около трех суток.