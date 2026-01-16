В Азербайджане мужчинам будут предоставлять оплачиваемый отпуск при рождении ребенка
БАКУ, 16 января. /ТАСС/. Мужчины в Азербайджане получили право на оплачиваемый отпуск в связи с рождением ребенка. Это предусмотрено поправкой, внесенной в числе других в Трудовой кодекс страны.
Согласно поправке, утвержденной 16 января президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, "в связи с рождением ребенка мужчинам предоставляется оплачиваемый отпуск сроком на 14 календарных дней в период до и после рождения ребенка на основании справки медицинского учреждения".
До внесения данной поправки мужьям, жены которых находились в отпуске в связи с родами, по их желанию и с согласия работодателя в одном рабочем году предоставлялся неоплачиваемый отпуск сроком на 14 календарных дней.
Поправка в Трудовой кодекс внесена в соответствии с требованиями Конвенции об охране материнства.