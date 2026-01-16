Мантуров и Мельниченко обсудили вопросы соцподдержки работников предприятий

Первый вице-премьер РФ с рабочей поездкой посетил Пензенскую область

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обсудили вопросы социальной поддержки работников предприятий региона. Об этом говорится в сообщении правительства.

Мантуров с рабочей поездкой посетил Пензенскую область, где побывал на промышленных предприятиях. В частности, первый вице-премьер ознакомился с производственной деятельностью одного из ведущих предприятий РФ по изготовлению средств телекоммуникации и связи. Кроме того, Мантуров посетил пензенское производство бытовой техники и побывал на площадке предприятия по выпуску наукоемкой высокотехнологичной продукции.

"Первый вице-премьер и глава региона обсудили вопросы, связанные с социальной поддержкой работников предприятий. Достигнута договоренность апробировать в пилотном режиме в Пензенской области организацию корпоративных яслей и детских садов с использованием механизмов государственно-частного партнерства, чтобы создать максимально благоприятные условия для работников и развития кадрового потенциала работающих в регионе производств", - говорится в сообщении.

Также Мантуров рекомендовал региону активно пользоваться возможностями, которые дает нацпроект технологического лидерства "Средства производства и автоматизации".

В сообщении отмечается, что в Пензенской области ведется активная работа по повышению производительности труда и внедрению принципов бережливого производства в рамках реализации федпроекта "Производительность труда". "Глава региона отметил, что благодаря участию в проекте выработка увеличилась на 22%, время протекания производственных процессов сократилось на 24%. До 2030 года участниками федерального проекта в Пензенской области должны стать не менее 88 предприятий различных отраслей", - сказано в сообщении.