Пользователи "ВКонтакте" рассказали о планах и необычных желаниях в 2026 году

Среди них - "обнять Егора Крида" и "быть в прайме"
Редакция сайта ТАСС
16:13

Пользователи "ВКонтакте" в рамках новогоднего сервиса "Итоги года 2025" поделились своими желаниями в 2026 году, оставив цифровые "послания в будущее". Об этом сообщили в пресс-службе "ВКонтакте".

Некоторые пользователи мечтают о будничных и скромных вещах - поесть мандаринов или уволиться с нелюбимой работы. Другие рассказали о масштабных целях, например, поступить в китайский вуз, иметь квартиру в Дубае и даже выиграть "Оскар". Удалось выделить и самые необычные желания. В их число вошли "обнять Егора Крида", "получить "лабубу и твистер из KFC", а также "быть в прайме".

Наиболее популярными стали цели, направленные на духовный рост. В топ-10 таких желаний вошли:

  • "полюбить себя";
  • "начать жизнь с чистого листа";
  • "больше спать";
  • "найти гармонию и избавиться от легкого дофамина";
  • "чтобы время шло медленнее";
  • "уловить смысл жизни";
  • "праздничного настроения";
  • "повышения в ЗП";
  • "пойти к психотерапевту";
  • "быть счастливым".

Наряду с этим, в топе ожиданий от 2026 года оказались и конкретные практические планы. Многие пользователи мечтают съездить в отпуск. Среди указанных направлений лидировали Алтай, Кавказ, Байкал, Япония, Италия, Корея и Турция. В посланиях также многие загадывали новую работу, профессиональный рост и смену деятельности. А в сфере личной жизни большинство людей мечтали построить крепкие отношения и вступить в брак. 

