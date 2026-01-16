В районе Сочи задержаны четыре пассажирских поезда

Причиной стал сход селя на железнодорожные пути

СОЧИ, 16 января. /ТАСС/. Задержка четырех пассажирских поездов произошла на перегоне железной дороги в районе Якорной Щели из-за схода на железнодорожные пути селя. Об этом сообщила пресс-служба администрации Сочи.

"На перегоне железной дороги в районе Якорной Щели произошел сход грунта на железнодорожные пути объемом 10 кубических метров. В результате инцидента перекрыта одна линия из двух, движение поездов было временно приостановлено. Вследствие этого задержаны четыре пассажирских поезда, ориентировочное время задержки которых составляет от 40 до 60 минут", - говорится в сообщении.