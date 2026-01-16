Федерация парашютного спорта ЛНР получила грант на обучение студентов-спасателей

Объем средств составил более 1,3 млн рублей

ЛУГАНСК, 16 января. /ТАСС/. Более 1,3 млн рублей получила Федерация парашютного спорта ЛНР. Средства выделил Фонд президентских грантов на обучение кадетов и студентов института гражданской защиты, сообщает правительство региона.

"Федерация парашютного спорта ЛНР получила президентский грант на реализацию проекта "Крылья свободной России". Он рассчитан на кадетов и студентов института гражданской защиты. В том числе детей из малообеспеченных семей и семей участников СВО, которые смогут попробовать свои силы в парашютных прыжках. Участниками проекта станут подростки в возрасте 14-19 лет, определившиеся с выбором профессии военнослужащего и специалиста МЧС", - сообщается в описании проекта.

Вместе с Федерацией парашютного спорта, еще четыре социально ориентированных региональных НКО стали победителями первого в 2026 году конкурса на президентские гранты. Общая сумма выделенных средств более 10 млн рублей.

АНО "Рука помощи" из Алчевска получила почти 2 млн рублей на создание приюта для нуждающихся. Вторым стал проект организации "Территория добра" - 1,52 млн рублей на стерилизацию животных. Еще один проект - "Больше, чем няня" организации "Сердце матери". Его грант составляет 1,18 млн рублей на поддержку семей с детьми-инвалидами. Самый большой грант в регионе второй год подряд получил Республиканский центр социальной реабилитации инвалидов. Более 4 млн рублей на создание комплексной системы мобильной помощи, которая повысит качество жизни и социальную интеграцию людей с ограниченными возможностями.

В 2025 году от Фонда президентских грантов на реализацию социальных инициатив средства получили 11 проектов из ЛНР. Общая сумма составила более 15,6 млн рублей. Республиканский центр социальной реабилитации инвалидов получил более 3,3 млн рублей.