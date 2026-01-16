Статья

Где окунуться в прорубь на Крещение в Москве

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Коноплев/ ТАСС

В ночь с 18 на 19 января отмечается один из главных православных праздников — Крещение Господне. В этот период в России проходят крещенские купания в прорубях, которые, как считается среди верующих, имеют очищающую силу. При этом, по словам священнослужителей, это не является обязательным ритуалом для православных.

В 2026 году в Москве оборудовали 40 специальных купелей, качество воды в которых отвечает гигиеническим нормативам. Все площадки оснащены противоскользящими настилами, поручнями для спуска и подъема, а также пунктами обогрева.

Для крещенских купаний стоит выбирать только подготовленные площадки. В необорудованных местах окунаться в воду строго запрещено.

Купели будут организованы:

САО

Большой Головинский пруд (1-й Лихачевский переулок, д. 6–8)

Химкинское водохранилище, на противоположном берегу от ПСС "Левобережная" ГКУ "МГПСС" (Прибрежный проезд, д. 1–7)

СВАО

Дворцовый (Останкинский) пруд между улицами Академика Королева и 1-я Останкинская (напротив храма Живоначальной Троицы по адресу: 1-я Останкинская ул., д. 7, стр. 2)

ВАО

Озеро Святое (ул. Оранжерейная, д. 18, район Косино-Ухтомский)

Терлецкие пруды (Свободный пр-т, д. 9, район Ивановское)

Купель "Вернисаж в Измайлово" (Измайловское ш., д. 73ж, район Измайлово)

ЮВАО

Нижний Люблинский пруд (ул. Шкулева, д. 2)

Шибаевский пруд (ул. Заречье, вл. 14)

ЮАО

Верхний Царицынский пруд (ул. Дольская, д. 1)

Пруд "Бекет" (Загородное ш., вл. 2)

Пруды Борисовские (ул. Борисовские Пруды, вл. 2)

ЮЗАО

Пруд "Зеленка" (Нахимовский пр-т, д. 8, район Котловка)

Большой Воронцовский пруд (Воронцовский парк, д. 3, Обручевский район)

Зона отдыха "Тропарево" (ул. Академика Виноградова, д. 12, район Теплый Стан)

Верхний Черневский пруд (Черневская ул., стр. 1, район Южное Бутово)

Четвертый пруд на территории санатория "Узкое" РАН (Профсоюзная ул., д. 123б, район Ясенево)

ЗАО

Река Москва (ул. В. Ботылева, д. 41, поселок Рублево)

Мещерский пруд (ул. Воскресенская, д. 3а, район Солнцево)

Парк "Фили" (ул. Б. Филевская, д. 40а, район Филевский Парк)

СЗАО

Ландшафтный парк (ул. Барышиха, вл. 4)

Пруд в пос. Рождествено (ул. Муравская, за храмом Рождества Христова)

ПИП "Покровское-Стрешнево", каскад прудов на реке Чернушке пруд №4 (Иваньковское ш., д. 3)

ГАУК г. Москвы ПКиО "Северное Тушино" (ул. Свободы, д. 56)

Строгинская пойма (ул. Твардовского, вл. 16, корп. 3)

Кировская пойма (напротив дома по адресу: ул. Исаковского, вл. 2)

Малое Бездонное озеро (ул. Таманская, д. 91)

Яхт-порт "Алые паруса" (ул. Авиационная, д. 79–1)

ЗелАО

Аллея "Лесные пруды", рекреационная зона "Черное озеро" (Зеленоград, 6-й микрорайон)

Пляжная часть озера Школьное (Зеленоград, 10-й микрорайон)

ТиНАО

Р-н Вороново, дер. Чернецкое, вблизи часовни Иверской иконы Божией Матери

Р-н Вороново, дер. Товарищево, вблизи храма Казанской иконы Божией Матери

Р-н Вороново, дер. Васюнино, д. 88, вблизи храма Живоначальной Троицы

Р-н Внуково, дер. Большое Свинорье, д. 1, вблизи храма Спаса Нерукотворного Образа

Р-н Внуково, пос. ДСК Мичуринец (ул. Андрея Тарковского, д. 1, рядом с рекой Сетунь, часовня-купель в честь иконы Божьей Матери Казанской)

Р-н Внуково, водоем напротив храма Иконы Божией Матери "Неувядаемый цвет" (Проектируемый проезд №359)

Р-н Коммунарка, пос. Коммунарка, д. 22а, вблизи храма Преображения Господня

Р-н Коммунарка, пос. завода Мосрентген, д. 1, вблизи храма Святой Живоначальной Троицы (средний пруд каскада прудов)

Краснопахорский р., с. Ознобишино, вблизи храма Живоначальной Троицы

Р-н Троицк, вблизи дер. Евсеево, часовня-купель в честь блаженной Ксении Петербургской

Р-н Филимонковский, дер. Кнутово, часовня-купель в честь святителя Николая Чудотворца

Сюзанна Шахвердян