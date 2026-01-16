ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Статья

Где окунуться в прорубь на Крещение в Москве

16:55
© Евгений Коноплев/ ТАСС

В ночь с 18 на 19 января отмечается один из главных православных праздников — Крещение Господне. В этот период в России проходят крещенские купания в прорубях, которые, как считается среди верующих, имеют очищающую силу. При этом, по словам священнослужителей, это не является обязательным ритуалом для православных.

В 2026 году в Москве оборудовали 40 специальных купелей, качество воды в которых отвечает гигиеническим нормативам. Все площадки оснащены противоскользящими настилами, поручнями для спуска и подъема, а также пунктами обогрева. 

Для крещенских купаний стоит выбирать только подготовленные площадки. В необорудованных местах окунаться в воду строго запрещено. 

Места для крещенских купаний в Москве

Купели будут организованы:

САО

  • Большой Головинский пруд (1-й Лихачевский переулок, д. 6–8)
  • Химкинское водохранилище, на противоположном берегу от ПСС "Левобережная" ГКУ "МГПСС" (Прибрежный проезд, д. 1–7)

СВАО

  • Дворцовый (Останкинский) пруд между улицами Академика Королева и 1-я Останкинская (напротив храма Живоначальной Троицы по адресу: 1-я Останкинская ул., д. 7, стр. 2)

ВАО

  • Озеро Святое (ул. Оранжерейная, д. 18, район Косино-Ухтомский)
  • Терлецкие пруды (Свободный пр-т, д. 9, район Ивановское)
  • Купель "Вернисаж в Измайлово" (Измайловское ш., д. 73ж, район Измайлово)

ЮВАО

  • Нижний Люблинский пруд (ул. Шкулева, д. 2)
  • Шибаевский пруд (ул. Заречье, вл. 14)

ЮАО

  • Верхний Царицынский пруд (ул. Дольская, д. 1)
  • Пруд "Бекет" (Загородное ш., вл. 2)
  • Пруды Борисовские (ул. Борисовские Пруды, вл. 2)

ЮЗАО

  • Пруд "Зеленка" (Нахимовский пр-т, д. 8, район Котловка)
  • Большой Воронцовский пруд (Воронцовский парк, д. 3, Обручевский район)
  • Зона отдыха "Тропарево" (ул. Академика Виноградова, д. 12, район Теплый Стан)
  • Верхний Черневский пруд (Черневская ул., стр. 1, район Южное Бутово)
  • Четвертый пруд на территории санатория "Узкое" РАН (Профсоюзная ул., д. 123б, район Ясенево)

ЗАО

  • Река Москва (ул. В. Ботылева, д. 41, поселок Рублево)
  • Мещерский пруд (ул. Воскресенская, д. 3а, район Солнцево)
  • Парк "Фили" (ул. Б. Филевская, д. 40а, район Филевский Парк)

СЗАО

  • Ландшафтный парк (ул. Барышиха, вл. 4)
  • Пруд в пос. Рождествено (ул. Муравская, за храмом Рождества Христова)
  • ПИП "Покровское-Стрешнево", каскад прудов на реке Чернушке пруд №4 (Иваньковское ш., д. 3)
  • ГАУК г. Москвы ПКиО "Северное Тушино" (ул. Свободы, д. 56)
  • Строгинская пойма (ул. Твардовского, вл. 16, корп. 3)
  • Кировская пойма (напротив дома по адресу: ул. Исаковского, вл. 2)
  • Малое Бездонное озеро (ул. Таманская, д. 91)
  • Яхт-порт "Алые паруса" (ул. Авиационная, д. 79–1)

ЗелАО

  • Аллея "Лесные пруды", рекреационная зона "Черное озеро" (Зеленоград, 6-й микрорайон)
  • Пляжная часть озера Школьное (Зеленоград, 10-й микрорайон)

ТиНАО

  • Р-н Вороново, дер. Чернецкое, вблизи часовни Иверской иконы Божией Матери
  • Р-н Вороново, дер. Товарищево, вблизи храма Казанской иконы Божией Матери
  • Р-н Вороново, дер. Васюнино, д. 88, вблизи храма Живоначальной Троицы
  • Р-н Внуково, дер. Большое Свинорье, д. 1, вблизи храма Спаса Нерукотворного Образа
  • Р-н Внуково, пос. ДСК Мичуринец (ул. Андрея Тарковского, д. 1, рядом с рекой Сетунь, часовня-купель в честь иконы Божьей Матери Казанской)
  • Р-н Внуково, водоем напротив храма Иконы Божией Матери "Неувядаемый цвет" (Проектируемый проезд №359)
  • Р-н Коммунарка, пос. Коммунарка, д. 22а, вблизи храма Преображения Господня
  • Р-н Коммунарка, пос. завода Мосрентген, д. 1, вблизи храма Святой Живоначальной Троицы (средний пруд каскада прудов)
  • Краснопахорский р., с. Ознобишино, вблизи храма Живоначальной Троицы
  • Р-н Троицк, вблизи дер. Евсеево, часовня-купель в честь блаженной Ксении Петербургской
  • Р-н Филимонковский, дер. Кнутово, часовня-купель в честь святителя Николая Чудотворца

