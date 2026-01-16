"Единая Россия" открыла штаб помощи в Скадовске из-за частых перебоев света

Организовать эту работу поручил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 16 января. /ТАСС/. Херсонское региональное отделение "Единой России" развернуло в Скадовске волонтерский штаб помощи жителям на фоне частых перебоев со светом, сообщили в пресс-службе отделения.

"Штаб по помощи жителям Скадовского округа, оставшимся без электроснабжения, открыла "Единая Россия". <...> Ввиду того, что в части города и в некоторых населенных пунктах происходит веерное отключение электричества и, соответственно, водоснабжения, добровольцы готовы доставить питьевую воду, а также продукты и предметы первой необходимости", - говорится в сообщении.

Штаб развернут в местной общественной приемной, где ее сотрудники, а также волонтеры "Молодой гвардии" из Херсонского государственного педагогического университета будут принимать заявки от всех, кто не может самостоятельно добраться до магазинов или до пунктов выдачи воды. Организовать соответствующую работу поручил секретарь регионального отделения, губернатор Владимир Сальдо.

"Напомним, что в Скадовском округе из-за обстрелов ВСУ, в результате которых были повреждены подстанции, в части населенных пунктов возникли проблемы с электроснабжением. Свет подается по временным схемам и с перерывами. Усугубили ситуацию погодные условия - минусовые температуры и обильные снегопады. Коммунальные службы округа в круглосуточном режиме работают над исправлением ситуации", - добавили в пресс-службе.