В Херсонской области в 2025 году число новорожденных увеличилось в три раза

Многие родители выбирали для своих детей классические имена, среди которых Александр, Максим, София, Артем, отметил губернатор Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 16 января. /ТАСС/. Почти на треть больше новорожденных зарегистрировано в Херсонской области в 2025 году по сравнению с 2024, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"Все больше семей принимают решение рожать детей и растить их именно здесь, на нашей земле. В 2025 году на Херсонщине родились более тысячи малышей - на 31% больше, чем годом раньше", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что многие родители выбирали для своих детей классические имена: Александр, Максим, София, Артем. Необычными и запоминающимися губернатор назвал имена Злата, Марк, Милана, Варвара.