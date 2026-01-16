В Омской области предприятия обязали снизить выбросы в атмосферу

В регионе ввели режим неблагоприятных метеоусловий

ОМСК, 16 января. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), которые способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы, ввели в Омской области, сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Промышленные предприятия обязаны снизить выбросы на 15-20%.

"В период с 21:00 (18:00 мск - прим. ТАСС) 16.01.2026 до 09:00 (06:00 мск) 17.01.2026 на территории г. Омска и Омской области ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении.

При данном режиме промышленные предприятия обязаны снизить выбросы минимум на 15-20%, предприятия тепло- и электрогенерации - на 5-10%.

По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область по итогам лета 2025 года заняла в национальном экологическом рейтинге 76-е из 83 мест. Жители Омска регулярно жалуются на загрязнение атмосферы.