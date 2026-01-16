Пятигорск занял второе место в регионе по объемам инвестиций в основной капитал

Первое место занял Александровский округ

ПЯТИГОРСК, 16 января. /ТАСС/. Пятигорск занял второе место среди муниципальных образований Ставропольского края по объему инвестиций в основной капитал. Об этом глава города-курорта Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил в своем канале в мессенджере Max.

"По итогам 2025 года Пятигорск занял второе место среди муниципальных образований Ставропольского края по объему инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств, перевыполнив плановые показатели на 130,2%, что позволило привлечь в городскую экономику 33,28 млрд рублей", - написал Ворошилов.

Первое место занял Александровский округ, перевыполнив плановый показатель на 130,3%, третье место забрал город-курорт Железноводск.