На первый ночной профсоюзный лыжный забег пришли около тысячи москвичей

Участниками на дистанции 3 и 5 км стали около 500 опытных лыжников и любителей

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Стартовал первый ночной лыжный забег Московской федерации профсоюзов, он собрал около 1 тыс. человек. Об этом сообщил ТАСС гендиректор Центра физкультуры и спорта организации Алексей Кукин.

"В первом ночном лыжном забеге Московской федерации профсоюзов принимают участие порядка 1 тыс. человек: лыжники-любители и опытные профессионалы, а также болельщики, многие пришли вместе с семьями. Мероприятие показало, что спрос на интересные и нестандартные форматы занятий спортом у трудящихся с каждым годом растет. Ночной забег собрал представителей самых разных отраслей: здесь и медики, педагоги, строители, работники транспорта и авиационной промышленности, специалисты сфер связи, туризма и других. Мы рады, что даем возможность работающим москвичам поддерживать здоровье и с пользой проводить досуг", - сказал Кукин.

Массовый старт на базе биатлонно-лыжного комплекса "Марьино" начался в 19:00. Участниками на дистанции 3 и 5 км стали около 500 опытных лыжников и любителей. Самому молодому исполнилось 18 лет, а самому возрастному - 72.

Спортсменам-мужчинам предстоит преодолеть 5 км, женщинам - 3 км. По итогам соревнований победителей и призеров наградят в разных возрастных категориях: 18-30 лет, 31-40 лет, 41+. Спортсменам вручат кубки, медали, дипломы и памятные вымпелы.