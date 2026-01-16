В Херсонской области в 2026 году построят более 60 игровых и спортивных площадок

Новые объекты предполагается разместить в Алешкинском, Геническом, Каланчакском, Каховском, Нижнесерогозском и Горностаевском округах

ГЕНИЧЕСК, 16 января. /ТАСС/. Более 60 игровых и спортивных площадок построят в селах и поселках Херсонской области в 2026 году по государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий", сообщили в администрации региона.

"В 2026 году в Херсонской области продолжится реализация государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". <...> Основной акцент будет сделан на создании современной социальной инфраструктуры в селах и поселках. В шести муниципальных округах планируется построить 43 новые детские игровые площадки и 22 спортивные площадки", - говорится в сообщении.

Новые объекты предполагается разместить в Алешкинском, Геническом, Каланчакском, Каховском, Нижнесерогозском и Горностаевском округах.

"Еще одним направлением станет создание зон отдыха в Алешкинском, Геническом и Каховском муниципальных округах, всего - 15 объектов. В рамках программы также запланированы мероприятия по сохранению исторической памяти и развитию социальных учреждений. В селе Каменка Каховского округа восстановят историко-культурный памятник "Парк Славы", а в селе Тавричанка создадут пространство для общественных мероприятий", - добавили в администрации.

Госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" разработана Минсельхозом России и направлена на повышение качества жизни на селе.