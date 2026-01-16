Дептранс Москвы попросил отложить поездки на личных авто в зону перекрытий движения

Движение затруднено на Садовом кольце в районе Смоленской площади, на улице Большая Дорогомиловская в направлении Кутузовского проспекта и на ТТК в районе Дорогомиловского моста

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Москвичей и гостей столицы попросили 16 января отложить поездки на личном транспорте в зону перекрытий движения в ЦАО и ЗАО и воспользоваться городским. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

"По данным ЦОДД, на дорогах 5 баллов. В городе локальные ограничения движения - выбирайте метро для поездок по городу. Сейчас временно закрыто движение на нескольких улицах в ЦАО и ЗАО. <...> Сейчас в среднем путь из центра города до окраины на авто составляет примерно 1,5 часа", - говорится в сообщении.

Дептранс добавил, что движение затруднено на Садовом кольце в районе Смоленской площади, на улице Большая Дорогомиловская в направлении Кутузовского проспекта и на ТТК в районе Дорогомиловского моста.