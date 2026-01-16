Маткапитал на первого ребенка с 1 февраля вырастет до 729 тыс. рублей

Также почти до 28,5 тыс. рублей вырастет пособие при рождении ребенка

Редакция сайта ТАСС

© Игорь Онучин/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Материнский капитал на первого ребенка с 1 февраля увеличится в России более чем на 38 тыс. рублей и составит 729 тыс. рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Сумма сертификата на материнский капитал на первого ребенка увеличится более чем на 38,6 тыс. рублей, до 729 тыс. рублей (728 921,9 рублей). При рождении второго - семья, которой ранее был оформлен сертификат, дополнительно получит более 234 тыс. (234 321,23 рублей). Если же семья не получала поддержку при рождении первого ребенка, то при рождении второго она сразу сможет получить полную сумму - то есть 963 тыс. рублей (963 243,2 рублей)", - приводит заявление Котякова пресс-служба Минтруда.

Индексация маткапитала пройдет 1 февраля 2026 года. Проект постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2026 году" представлен на общественное обсуждение, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что инфляция на потребительском рынке России по итогам 2025 года составила 5,59% к декабрю 2024 года.

О пособии

Также пособие при рождении ребенка с 1 февраля увеличится до 28,5 тыс. рублей.

С 1 февраля 2026 года более 40 выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. Проект постановления правительства Российской Федерации "Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2026 году" представлен на общественное обсуждение, пояснили в пресс-службе.

"Почти до 28,5 тыс. рублей вырастет пособие при рождении ребенка", - говорится в сообщении.

Необходимые на индексацию ассигнования предусмотрены в федеральном бюджете на 2026-2028 годы, уточнили в пресс-службе.