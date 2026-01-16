Ежемесячные выплаты героям труда составят около 76,5 тыс. рублей с 1 февраля

Всего более 40 выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Ежемесячные денежные выплаты героям труда и женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня" с 1 февраля вырастут в России до почти 76,5 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.

С 1 февраля 2026 года более 40 выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. Проект постановления правительства РФ "Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2026 году" представлен на общественное обсуждение, пояснили в пресс-службе.

"Порядка 76,5 тыс. рублей составят ежемесячные денежные выплаты героям труда и женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня", - говорится в сообщении.

Необходимые на индексацию ассигнования предусмотрены в федеральном бюджете на 2026-2028 годы, уточнили в пресс-службе.