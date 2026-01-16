Останки семьи самарского губернатора XIX века перезахоронили в семейном некрополе

Церемонию приурочили к 206-летию со дня рождения Григория Аксакова

САМАРА, 16 января. /ТАСС/. Останки самарского губернатора конца XIX века Григория Аксакова и его семьи перезахоронили в семейном некрополе в Самарской области. Об этом сообщили в правительстве региона.

"Сегодня прошло перезахоронение останков семьи 7-го губернатора Самарской губернии Григория Аксакова", - говорится в сообщении.

Уточняется, что перезахоронение приурочили к 206-летию со дня рождения Аксакова. Состоялась заупокойная служба, после чего останки седьмого самарского губернатора и членов его семьи с воинскими почестями поместили в семейный некрополь у стен Никольской церкви в селе Страхово Борского района. Там располагалось родное имение Аксаковых.

Фамильное захоронение Аксаковых ранее находилось в одном из сел Борского района, где археологи обнаружили его в 2020 году. Вопрос перезахоронения семьи бывшего губернатора поднимал, в частности, Александр Хинштейн, который ранее представлял регион в Госдуме.

Григорий Аксаков был государственным и общественным деятелем, тайным советником. С 1867 по 1872 год руководил Самарской губернией. В 1873 году он получил звание почетного гражданина Самары. По данным сайта правительства Самарской области, благодаря Аксакову в губернии появились железная дорога, телеграф, земская больница, соборный храм, был открыт окружной суд. При его губернаторстве развивались системы образования и здравоохранения, просвещалось малограмотное крестьянство, развивалась экономика. В неурожайные 1873 и 1880 годы Аксаков помогал голодающим. Аксаков умер в 1891 году.