Налоговая будет автоматически передавать МВД данные о заработках мигрантов
Редакция сайта ТАСС
16 января, 23:06
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. МВД России будет в автоматическом режиме получать от налоговой информацию о доходах мигрантов. Такое положение содержится в распоряжении правительства, с которым ознакомился ТАСС.
Сведения будут брать из отчетности компаний по страховым взносам. Мера нужна для борьбы с фиктивным трудоустройством иностранцев на территории РФ.
Ответственными назначены Минфин, ФНС, МВД, МИД России при участии правительства Москвы. Срок исполнения - до 1 декабря.