ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Cмерть младенцев в роддоме в Новокузнецке
Иск Банка России к Euroclear
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Налоговая будет автоматически передавать МВД данные о заработках мигрантов

Мера нужна для борьбы с фиктивным трудоустройством иностранцев на территории России
Редакция сайта ТАСС
16 января, 23:06

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. МВД России будет в автоматическом режиме получать от налоговой информацию о доходах мигрантов. Такое положение содержится в распоряжении правительства, с которым ознакомился ТАСС.

Сведения будут брать из отчетности компаний по страховым взносам. Мера нужна для борьбы с фиктивным трудоустройством иностранцев на территории РФ.

Ответственными назначены Минфин, ФНС, МВД, МИД России при участии правительства Москвы. Срок исполнения - до 1 декабря. 

Россия