Налоговая будет автоматически передавать МВД данные о заработках мигрантов

Мера нужна для борьбы с фиктивным трудоустройством иностранцев на территории России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. МВД России будет в автоматическом режиме получать от налоговой информацию о доходах мигрантов. Такое положение содержится в распоряжении правительства, с которым ознакомился ТАСС.

Сведения будут брать из отчетности компаний по страховым взносам. Мера нужна для борьбы с фиктивным трудоустройством иностранцев на территории РФ.

Ответственными назначены Минфин, ФНС, МВД, МИД России при участии правительства Москвы. Срок исполнения - до 1 декабря.