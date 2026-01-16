В Москве и области из-за тумана объявили желтый уровень погодной опасности

В Гидрометцентре напомнили, что желтый уровень символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Желтый погодный уровень объявили в Москве и Подмосковье из-за сильного тумана. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Туман с отложением изморози ожидается местами в период до полудня в столичном регионе, при этом ухудшение дальности видимости может снизиться до 300 метров", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что желтый уровень символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия.

Согласно прогнозам синоптиков, текущей ночью столбики термометров могут показать в Москве от минус 15 до минус 17 градусов, в центре города до 10-12 градусов ниже нуля. В Подмосковье температура воздуха составит 13-18 градусов ниже нуля, местами до минус 26 градусов.