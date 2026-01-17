В арктическое село на Чукотке доставили 400 тонн угля

В населенном пункте ранее фиксировали сложности с завозом топлива из-за штормов

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Порядка 400 тонн угля доставлено за последние дни в арктическое село Мейныпильгыно на Чукотке, в котором фиксировались сложности с завозом топлива из-за штормов. Об этом сообщает окружной департамент промышленной политики.

"Методом комбинированной доставки, в том числе баржами с суден "Мария" и "Г. Цыганков", в село Мейныпильгыно за период 12-16 января доставлено 400 тонн каменного угля. Всего в навигацию 2025-2026 гг. в село Мейныпильгыно уже завезено 975 тонн каменного угля", - говорится в сообщении.

Уточняется, что завоз будет продолжен до полного закрытия объемов и формирования неснижаемого запаса, в соответствии с графиком поставок.

Мейныпильгыно - удаленное село на Чукотке, в котором проживает порядка 350 человек. В декабре 2025 гола возникли сложности с доставкой угля из-за штормов в Беринговом море, затруднивших морскую выгрузку. Для обеспечения котельной топливом задействован вертолет МЧС Ми-26Т, который доставляет уголь из Угольных Копей.