Эксперт Подольская: ошибки в трудовых книжках могут уменьшить пенсию

Из-за неточностей в записях соответствующие периоды работы могут быть не засчитаны в страховой стаж, указала эксперт Президентской академии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Наиболее распространенные ошибки в трудовых книжках: неточности в наименовании организации, отсутствие записи о переименовании работодателя, ошибки в датах приема на работу или неполные сведения, - все это может повлиять на размер пенсионных выплат. Об этом рассказала ТАСС эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

"Если сведения в трудовой книжке содержат ошибки, соответствующие периоды работы могут быть не засчитаны в страховой стаж, что приведет к уменьшению пенсии. В ряде случаев исправление возможно через текущего работодателя - на основании официальных документов. Однако если работодатель ликвидирован или документы утрачены, вопрос нередко приходится решать в судебном порядке", - сказала Подольская.

Она добавила, что на практике наиболее часто ошибки в трудовых книжках встречаются в нескольких типовых ситуациях. Это, прежде всего, неточности в наименовании организации - когда оно не совпадает с оттиском печати или данными устава, а также отсутствие записи о переименовании работодателя.

Также распространены ошибки в датах приема на работу, когда указывается дата заключения трудового договора, а фактическая дата начала работы отличается. Нередко встречаются расхождения в наименовании должности, которые могут не соответствовать штатному расписанию. Кроме того, фиксируются ошибки или неполные сведения об изменениях личных данных работника, уточнила Подольская.

Она отметила, что переход на электронные трудовые книжки частично снижает риски подобных ошибок, однако не устраняет их полностью.

"Использование сервисов Социального фонда России позволяет минимизировать влияние человеческого фактора при передаче и хранении сведений о трудовой деятельности. С 1 января 2020 года электронный учет стажа стал официальной практикой. Однако ошибки, допущенные в бумажных трудовых книжках ранее, особенно в XX веке, никуда не исчезают и требуют индивидуальной, зачастую весьма трудоемкой процедуры исправления", - сказала Подольская.