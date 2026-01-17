Вильфанд прогнозирует нестабильную погоду в Москве в выходные

Такая погода будет и на следующей неделе, отметил научный руководитель Гидрометцентра

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Погода в Москве в выходные и на следующей неделе будет нестабильной: к Крещению ожидается потепление, а за ним последует похолодание. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Погода будет необычная, холодная, но разнообразная. В ближайшие выходные погода будет не просто холодная, а очень холодная, на 6-8 градусов ниже многолетних значений. Вот уже сегодня ночью в Москве 15-17 градусов ниже нуля. А в области до минус 23-25 градусов. Дневная температура тоже совсем не стандартная, минус 10-12. Вот такой температурный фон, примерно на 8-9 градусов ниже нормы. В воскресенье примерно такой же режим погоды, но ночные морозы усилятся: 19-21, а по области даже ниже 25-26 градусов. Дневные температуры в воскресенье тоже 10-12", - сказал Вильфанд.

Он подчеркнул, что в Москве и Московской области температура перед Крещением будет на 7-9 градусов ниже нормы. С понедельника же ожидается повышение температуры, при этом температурный фон все равно будет ниже нормы на 2 градуса: это означает, что ночные температуры составят 10-15 градусов мороза по области, в Москве 10-12. Днем - заметное повышение температуры.

"Во вторник дальнейшее повышение. Уже ночью минус 4-9 градусов, дневная температура минус 1-6. Ну и в среду существенного изменения тоже не ожидается, примерно такая же погода", - говорит Вильфанд.

Начиная с четверга ожидается понижение температуры и увеличение давления: ночью минус 11-16, днем минус 9-14. В следующие выходные, по предварительным данным, температура снова будет в диапазоне 20-25 градусов мороза, что на 8-9 градусов ниже нормы.