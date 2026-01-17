В Москве раскупили 50 тонн икры "трамповки" из Хабаровского края

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф ранее передал президенту Дональду Трампу ящик красной икры, произведенной в регионе

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 17 января. /ТАСС/. Всю партию икры из Хабаровского края в объеме 50 тонн, такой же, как передали президенту США Дональду Трампу, разобрали со складов в Москве после публикаций в СМИ. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор группы компаний, которая занимается производством деликатеса, Дмитрий Вологжин.

В Министерстве промышленности и торговли Хабаровского края в середине декабря сообщили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф передал Трампу ящик красной икры, произведенной в регионе. Икру, выпущенную на рыбокомбинате в поселке Чныррах Николаевского района, Уиткофф попробовал на обеде в московском ресторане перед тем, как отправиться на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Икра, как отмечалось, произвела на эмиссара США такое большое впечатление, что ему презентовали целый ящик, который он отвез Трампу. Икру стали называть "трамповкой".

"Москва выкупила весь объем после публикаций. Спрос был очень высоким. 50 тонн икры продали еще до Нового года", - сказал Вологжин.

Он уточнил, что была раскуплена икра, хранившаяся на складах в Москве. "В Москве "трамповки" больше нет. Немножко осталось в Хабаровске. Люди пробовали и возвращались за качеством. На Новый год мы ее презентовали первым лицам, семьям и друзьям. Все перезванивают, просят еще", - сказал гендиректор.

Ранее он рассказывал агентству, что секрет вкуса "трамповки" в ее свежести. Кета, из которой изготавливается икра, доставляется на завод спустя всего три часа или даже меньше после вылова. Спустя 15 минут после доставки она уже перерабатывается, затем идет этап шоковой заморозки. В такую икру не добавляют никаких консервантов, так как она хранится при температуре минус 20 градусов. Перед употреблением деликатес необходимо медленно разморозить. Из Николаевского района икру везут в Хабаровск, откуда она поставляется в разные регионы страны, больше всего - в Москву.