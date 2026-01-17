В Подмосковье напомнили УК об ответственности за протечки крыш из-за снега

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Управляющая компания (УК) в соответствии с договором управления обязана чистить снег с крыш многоквартирных домов и устранять протечки в случае их возникновения. При нанесении ущерба имуществу из-за несвоевременно устраненной протечки жителям Подмосковья следует обращаться в УК для составления акта об ущербе, сообщил ТАСС председатель Комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Олег Гаджиев.

"Убирать снег с крыши, а также устранять протечку, выполнять текущий ремонт крыши - это обязанности управляющей организации в соответствии с договором управления. Соответственно, при повреждении кровли, протечке, когда нанесен ущерб имуществу, жильцам следует обращаться в управляющую компанию для составления акта о нанесенном ущербе", - рассказал Гаджиев.

Он добавил, что в случае если управляющая компания не реагирует на обращение, можно подать жалобу в Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области или на портал "Добродел". Кроме того, существует механизм взыскания ущерба в судебном порядке.

В свою очередь в региональном министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору добавили, что правила очистки зависят от типа кровли. Так, на скатных металлических крышах с наружным водостоком снег убирают полностью, на скатах с мягким покрытием и наружным водоотводом очищают только желоба и свесы, а на плоских и мягких крышах с внутренней системой водоотвода уборку проводят по периметру, а также следят, чтобы водоприемные воронки не были забиты снегом и льдом.

"Если крышу не чистят, жители могут обратиться: в управляющую организацию дома, в Единую диспетчерскую службу Московской области - ЕДС МО, в территориальный отдел министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору", - рассказали в ведомстве.

Там добавили, что жителям также следует соблюдать правила безопасности: не приближаться к зданиям со скопившимся снегом или наледью, не заходить за установленные ограждения и не оставлять автомобили вблизи домов с опасными кровлями.