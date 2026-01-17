ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В столице Камчатки отменили крещенские купания из-за циклонов

В Петропавловске-Камчатском из-за количества снега ввели режим ЧС муниципального масштаба
Редакция сайта ТАСС
03:49

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 января. /ТАСС/. Традиционные крещенские купания в столице Камчатки отменили из-за череды циклонов, сообщили ТАСС в Петропавловской и Камчатской епархии.

"Из-за циклонов купаний не будет на территории Троицкого кафедрального собора, а также у храма преподобного Сергия Радонежского в микрорайоне Северо-Восток. Безопасность людей сейчас в приоритете", - рассказали в епархии.

Череда циклонов началась на Камчатке с середины ноября. В Петропавловске-Камчатском из-за количества снега введен режим ЧС муниципального масштаба. 

РоссияКамчатский край